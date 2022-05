Castenaso - Colorno 1 - 1 | Ancora tutti incerto nel triangolare per i gialloverdi

Finisce ancora in pareggio tra Castenaso e Colorno. Dopo lo 0-0 dell’andata, il ritorno termina 1-1 con i gialloverdi passati in vantaggio e poi raggiunti nel finale. La prima occasione per la squadra parmense arriva al 5’ con Morrone che, di testa, impegna Aversa. Al 9’ sono ancora gli ospiti a sfiorare il vantaggio, questa volta con Malivojevic che colpisce la traversa.

Risponde la squadra di casa un minuto più tardi con Jammeh che da pochi passi calcia incredibilmente alto. Ancora una traversa per il Colorno al 36’ con Antinier che riceve da Zaccariello, poi la palla rimbalza sulla riga ed esce. Sembra esserci solo una squadra in campo, ma la porta è stregata e al 43’ Martinez ha una buona palla, ma calcia alto.

Finalmente la mole di gioco porta i primi risultati e al 48’, appena rientrati in campo dagli spogliatoi, Malivojevic prende palla in area e calcia a fil di palo battendo il portiere avversario. Il raddoppio viene poi sfiorato al 52’ da Altinier che da pochi passi calcia fuori. Lo stesso giocatore prova poi una sforbiciata due minuti più tardi, ma il pallone finisce alto sulla traversa. Al 60’ va in rete la squadra di casa al primo vero affondo con Bergamino di testa, ma l’arbitro annulla per il fuorigioco (dubbio) di un compagno.

Sembra poi che il Colorno abbia la partita in pugno, ma all’87’ il contatto tra Arati e Nannetti in area induce l’arbitro a concedere il calcio di rigore per il Castenaso: sul dischetto va lo stesso Nannetti che non sbaglia e il match termina così sull’1-1. Il risultato lancia entrambe le squadre a cinque punti, con il Victor San Marino che sorride perché con due vittorie può ancora sperare di passare il turno, pur essendo ora ultimo a zero punti.