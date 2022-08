Chi si rivede! A Collecchio c'è Sensini e che abbracci con Buffon

Allenamento al mattino per il Parma in vista della partita di domenica contro il Cosenza. Bellissima sorpresa oggi ad assistere alla seduta: era presente, per una visita personale e di piacere, Roberto Nestor Sensini, accompagnato dal direttore sportivo Mauro Pederzoli, che ha voluto vedere tutto l’allenamento fino alla fine. Grande interesse e grande emozione da parte di tutto lo staff che, al termine della seduta, ha voluto fermarsi a parlare con il grande difensore argentino, icona del calcio crociato. Tanti abbracci, tanti sorrisi, uno su tutti: quello con il capitano, Gigi Buffon.