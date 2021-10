Cittadella-Parma 0-2

Dal nostro inviato

CITTADELLA - Quella di stasera al Tombolato è la più classica delle partite da non sbagliare. Lo si dice di tutte, in realtà, ma il rischio di compromettere la stagione dopo dieci turni è già concreto a fine ottobre. Il Parma di Maresca non riesce a decollare, è rimasto impantanato nel suo percorso di crescita fatto di buoni propositi smentiti dal campo. Probabilmente, a questo punto della stagione, nessuno immaginava di trovarsi in questa situazione, neanche Enzo che ieri in conferenza stampa ha ribadito l'assenza di 4-5 punti sulla tabella di marcia.

Delle grandi, è inutile girarci intorno, il Parma è quella che ha deluso maggiormente, se non altro per il blasone che ha, oltre che per i proclami dei dirigenti e del presidente Krause che - a inizio stagione - avevano fissato l’asticella molto più in alto rispetto a dove si trova ora. Da grande favorita a delusione, il passo è stato breve ma affatto indolore, se si pensa ai milioni spesi per rinforzare la squadra, non solo dal punto di vista del parco giocatori. Molti sono stati colti di sorpresa, anche i diretti interessati che magari si aspettavano di aver costruito una squadra all’altezza, ma che tale - per ora - non si sta rivelando.

Per questo contro il Cittadella è un po’ come uno di quei treni da non perdere, per i momento storico, per il momento psicologico: un po’ per tutto. Maresca proverà a mischiare le carte, ha notato che a Reggio Calabria molti calciatori non rispondono agli stimoli. E allora, in questo senso, Man e Mihaila potrebbero osservare un turno di riposo in vista del Cittadella, dove si darà spazio a chi fornisce garanzie dal punto di vista più mentale che fisico. Schiattarella, uscito malconcio dal Granillo, sarà sostituito da Juric. Brunetta proverà a incidere, mentre Vazquez andrà a giocare più vicino alla porta per mettere in moto Tutino, l’altro grande assente di questo periodo, che va verso il debutto dal 1' accanto a Inglese.

Davanti a Buffon toccherà ancora a Danilo e Osorio, con il rientro di Delprato tra i convocati potremo aspettarci qualche cambiamento in chiave di interpretazione della partita. Anche in questo senso, Maresca è chiamato a svoltare.

PROBABILI FORMAZIONI

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Cassandro, Frare, Adorni, Donnarumma; Vita, Danzi, Branca; Antonucci; Baldini, Okwonkwo. All: Gorini

PARMA (3-5-2): Buffon, Osorio, Danilo, Cobbaut; Delprato, Brunetta, Juric, Vazquez, Coulibaly; Benek, Tutino. All: Maresca