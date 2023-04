Vigilia contro il Cittadella, Pecchia: "Possibile penalizzazione? Ancora più uniti"

Fabio Pecchia fa da scudo e mette sotto la sua ala protettiva squadra e club. La possibile penalizzazione per il ritardo nel versamento della ritenuta Irpef relativa a febbraio non ha inciso sul morale della squadra: "Da otto mesi lavoro a Parma, sin dall'inizio ho respirato un senso di unione tra squadra, staff tecnico, staff, proprietà e dirigenza. Questo sia quando le cose sono andate bene che meno bene, rimane il senso di unione e compattezza, oltre ai momenti - dice Pecchia in conferenza stampa -. La squadra deve essere proiettata sulla partita, ciò che succede deve solo rafforzare l'unione e la voglia di stare insieme. La squadra deve avere in mente la prestazione dell'andata. Nonostante giocassimo contro una squadra che conosce il campionato ed è una solida realtà, con grande concretezza. Noi dobbiamo ripetere la partita dell'andata, mettendoci allo stesso livello loro dal punto di vista della mentalità per come vivono le partite, al di là dell'aspetto tecnico".

Per la sfida contro il Cittadella mancherà Bernabé, assente per squalifica: "Sarò costretto a cambiare nuovamente l'undici di partenza - spiega l'allenatore - anche se questa volta non avrei voluto. Adrian ha caratteristiche molto particolari, è un centrocampista a cui piace portare palla e attaccare gli spazi. Avremo altre soluzioni, con giocatori che, pur con caratteristiche diverse, daranno il loro contributo. Il Parma deve essere sempre se stesso, con voglia di vincere le partite, a prescindere dagli interpreti. Negli ultimi anni il Cittadella ha vissuto una classifica diversa, ma continua ad avere la stessa anima, la stessa identità, quella voglia di far giocare le squadre come vogliono loro. Questo è determinante, quando si incontra il Cittadella si rischia di giocare con poca fluidità, sono gare complicate soprattutto in mezzo al campo. Poi conoscono la categoria e sanno come giocare le partite di Serie B, al di là della classifica. L'identità e la natura di questa squadra è la vera insidia, noi dovremo pareggiare quella mentalità. Dobbiamo essere bravi a lasciarci ogni partita alle spalle e a concentrarci su quella seguente. C'è sempre voglia di voler giocare per vincere e c'è lo stimolo di dimostrare che possiamo ottenere il secondo successo consecutivo. Voglio lanciare un messaggio per Lautaro. Per me è stata una piacevolissima sorpresa quest'anno, dal punto di vista anche professionale. Veniva da stagioni complicate e ha dato un grandissimo contributo, è stato un crescendo e adesso affronterà un percorso diverso, un'occasione per una rinascita. Tutti gli altri hanno lavorato in gruppo, la squadra è al completo".