Cittadella Vis Modena - Fidentina 2 - 1 | Granata subito sotto di due reti, la reazione non basta

La Fidentina perde giocando una buona partita aggressiva, ma trova sulla propria strada un Cittadella troppo determinato a conquistare questi tre punti. La partita non è facile per gli uomini di Salmi che devono resistere con tanta determinazione fino al triplice fischio contro una Fidentina spesso pericolosa. Il vantaggio dei padroni di casa arriva già al 9’ quando Trombetta riceve una spizzata di Rocchi in area e al volo col mancino manda in rete. All’11’ è già 2-0 per il Cittadella con la doppietta di Trombetta che, a pochi istanti dal primo gol, entra in area e batte ancora Ghiretti con un bel tiro, questa volta di destro.

Non passa nemmeno un minuto che la Fidentina accorcia già le distanze quando El Hani al volo manda in rete un cross dalla sinistra di Bottazzi. Continuano poi le occasioni e i modenesi colpiscono due traverse con Galanti in pochi minuti. Nella ripresa i parmensi entrano in campo aggressivi e determinati a cercare il pareggio, ma i padroni di casa stringono i denti e provano anche a cercare a terza rete, ancora con Trombetta che nel finale da buona posizione calcia fuori.