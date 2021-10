Va ai modenesi il big match di questa quarta giornata tra Cittadella e Piccardo. Il primo tempo è equilibrato, con i padroni di casa che hanno qualche occasione in più, in particolare con Michele Trombetta che ci prova dal limite; risponde la Piccardo con Rizzitelli che conquista un angolo. Arriva anche il gol di Notari prima dell’intervallo, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Si va negli spogliatoi a reti inviolate nonostante la battaglia vista in campo. Appena rientrati in campo sono i ragazzi di Salmi che cominciano a spingere e il gol non tarda ad arrivare con Notari che al volo, dalla destra, batte Della Corte. Il raddoppio arriva sugli sviluppi di un corner con Davoli che di testa salta più in alto di tutti e regala i tre punti alla Cittadella.