Cittadella Vis Modena - Salsomaggiore 1 - 2 | il Salso rimonta in casa della capolista

Bellissima vittoria dei gialloblù che portano a casa tre punti dal campo della capolista. E’ subito il Salsomaggiore ad entrare in campo con più determinazione, ma la squadra di Salmi cresce nei minuti e va vicino al gol con un rasoterra di Binini, poi al 18’ arriva il vantaggio dei padroni di casa con Trombetta che al volo dal centro dell’area non lascia scampo a Spanu con il suo rasoterra. Arriva la reazione del Salso, ma il Citta è attento in difesa e l’unica altra emozione del primo tempo è un tiro di Pellegrini che impegna Chiossi.

Il primo tempo vede i modenesi in vantaggio, ma i parmensi molto più determinati a cercare il gol. Nella ripresa i gialloblù termali tornano in campo con ancora più grinta e, soprattutto, con tanta forza sul piano fisico. Al 68’ arriva la prima doccia fredda per i modenesi quando il Salsomaggiore conquista un rigore che viene trasformato da Berti. Ora il Cittadella sembra scuotersi e si butta all ricerca del nuovo gol del vantaggio, ma questo arriva invece per i parmensi che all’85’ gelano la squadra di Salmi con Storchi che in tap in mette in rete una respinta di Chiossi su tiro di Pellegrini.