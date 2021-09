Cobbaut si presenta: "Parma favorito? Pensiamo a vincerle tutte. Buffon è una 'bestia' "

Prima di scendere in campo per l’allenamento odierno, il difensore belga Elias Cobbaut si è presentato ai microfoni per un appuntamento stampa al Centro Tecnico di Collecchio.

“Onestamente non mi aspettavo di giocare subito: ero qui da un paio di giorni, dopo che il trasferimento era stato completato. Sono stato ovviamente contento di aver giocato, anche perchè abbiamo vinto senza subìre gol. Conoscevo già la Serie A perchè è uno dei campionati più conosciuti al mondo ed è famoso soprattutto per i difensori, si può imparare molto da loro”

“Preferisco giocare da centrale difensivo, mi piace avere il pallone tra i piedi e in quella posizione di palloni se ne toccano molti anzichè facendo il terzino. Ho potuto imparare molto da uno come Vincent Kompany, il primo anno che è arrivato in squadra abbiamo giocato insieme, poi è diventato l’allenatore: certo è stato uno dei migliori difensori della Premier League di sempre, da lui ho potuto imparare molto su cosa vuol dire essere un centrale di difesa, mi ha insegnato cose che prima non sapevo”

“Nessuno mi ha mai parlato della possibilità di andare all’Inter, è una voce non vera. Come dire no al Parma, è una piazza storica, con un grande passato, la conoscevo bene per i grandi giocatori che ci hanno giocato: darò il 100% per questa sfida. Buffon? Quando lui ha cominciato a vincere io ero ancora nel grembo di mia madre: Gigi è una leggenda, non solo per il calcio italiano ma il mondo intero. Sono felice di poter giocare con lui, ha 42 anni ma si allena ancora con grande intensità, come se ne avesse 25, ho grande rispetto per lui. Ho giocato la prima gara qui con lui, è uno stile di calcio differente, in partita mi ha detto di stare tranquillo e godermela”.