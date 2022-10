Colorno - Anzolavino 2 - 1 | Due gol nei primi minuti per i gialloverdi

Squadra in casa

Squadra in casa Colorno

Vittoria importante per il Colorno che stava rischiando di rimane attardata rispetto alle prime e oggi ha conquistato tre punti in casa contro l’Anzolavino. Dopo appena nove minuti di gara i gialloverdi erano già in vantaggio con Bandaogo e al 18’ è stato Giovannini a raddoppiare.

Poi i parmensi non sono riusciti a dare il colpo di grazia alla partita e al 59’ i bolognesi hanno accorciato le distanze con Cotti rimettendosi in partita, ma il Colorno è riuscito a controllare fino al triplice fischio portando a casa tre punti importantissimi in questo momento.