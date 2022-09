Colorno - Arcetana 3 - 0 | Vittoria netta maturata nella ripresa

Il Colorno non sbaglia e rimane in vetta insieme al Borgo San Donnino e alle modenesi Cittadella e Virtus Castelfranco. Contro l’Arcetana termina 3-0 dopo una partita sostanzialmente dominata, pur contro un’avversaria ostica.

Il primo tempo è piuttosto equilibrato, nonostante sia il Colorno a fare la partita e ad andare in rete due vote con Altinier e Giovannini cui però viene negata la gioia del gol dall’arbitro che annulla in entrambi i casi. Nella ripresa poi i gialloverdi ricominciano a premere e al 52’ trovano il vantaggio quando Andreali atterra Morrone ed è calcio di rigore per i parmensi: sul dischetto di presenza Malivojevic che non sbaglia.

Solo tre minuti più tardi arriva il raddoppio quando Altinier concretizza una bella azione di squadra. L’Arcetana prova a reagire, ma il Colorno è veramente in giornata e all’85’ trova la terza rete che chiude la partita ancora con Malivojevic che viene servito in profondità e segna senza esitare.