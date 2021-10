Colorno - Arcetana 4 - 1 | Un poker che non lascia scampo ai reggiani

Il Colorno cala il poker e si conferma una delle potenze di questo campionato dopo una striscia di tre risultati utili consecutivi. Voglia di vincere e sacrificio hanno fatto la differenza nel match contro l'Arcetana che ha provato una reazione senza riuscire a fare male. Il vantaggio dei padroni di casa è arrivato al 2' con Traorè che ha messo in rete un bel cross di Zaccariello. Al 16' è arrivato poi il pareggio degli ospiti con Davitti che ha approfittato di un errore difensivo e ha tolto un po' di morale ai parmensi i quali per venti minuti hanno faticato a riprendere la grinta del primo quarto d'ora di gioco. Poco prima dell'intervallo però è arrivato di nuovo il vantaggio dei ragazzi di Bernardi con il rigore trasformato da

Malivojevic che appena rientrato in campo nella ripresa ha segnato il gol della doppietta personale. Al 68' l'espulsione di Zito ha tolto ogni possibilità all'Arcetana di riprendersi e all'84' è arrivato anche il gol di Valim che giocava la sua prima partita in campionato: esordio con gol per lui.