Colorno - Campagnola 3 - 1 | I gialloverdi scalano la classifica

Fa un gran salto in classifica il Colorno che si porta a un solo punto dal Rolo secondo dopo la vittoria casalinga contro il Campagnola. La partita si mette subito bene per i parmensi che passano in vantaggio all’8’ con Malivojevic e solo due minuti più tardi conquistano già il raddoppio con la rete di Martinez. Ad inizio ripresa i reggiani accorciano le distanze con Bovi al 47’ ma, nonostante i tentativi di recuperare dei rosanero, i gialloverdi al 63’ trovano la terza rete con Vincenzi che chiude la partita.