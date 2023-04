Colorno - Castellana Fontana 2 - 1 | I gialloverdi raggiungono il quinto posto

Squadra in casa

Squadra in casa Colorno

Vittoria per il Colorno che si impone sul Castellana Fontana e raggiunge il Real Formigine al quinto posto. I piacentini invece continuano a soffrire e rimangono in retrocessione diretta al terzultimo posto. A passare in vantaggio sono però gli ospiti al 32’ con Cossetti che fa esultare i suoi.

Nella ripresa torna in campo con grande grinta la squadra gialloverde che dopo appena tre minuti trova il pareggio con il solito Bandaogo che poi al 78’ raddoppia e segna una doppietta personale che mette fine alla contesa.