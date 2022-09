Colorno - Castelvetro 2 - 1 | Bella prova di forza dei gialloverdi

Bella vittoria per il Colorno che batte un Castelvetro ambizioso e propositivo. I parmensi passano subito in vantaggio al 4’ quando un disimpegno sbagliato della squadra di Domizzi costringe Mascagni ad un rinvio frettoloso che finisce sui piedi di Ghirardi, bravo ad aggiustarsi la palla e a centrare la porta.

Il pareggio però arriva al 14’ quando Finocchio fa partire un contropiede velocissimo e Barbieri trova l’assist per Vitale che insacca incrociando. Ora il Castelvetro ci crede e schiaccia il Colorno che cerca di fare male con qualche ripartenza. Nella ripresa partono meglio i gialloverdi che impensieriscono gli ospiti con Malivojevic, ma Mascagni riesce a parare.

Ci prova allora Barbieri a decidere l’incontro, ma colpisce un palo, e il Castelvetro riprende il pallino del gioco, ma al 70’ Marmiroli è lesto nell’intercettare un pallone di testa e a metterlo in rete nell’angolino basso per il 2-1 del Colorno. I modenesi non si lasciano abbattere e continuano a cercare la rete per provare a pareggiare i conti, ma prima Ruggieri, poi Zagari non riescono nell’intento e il finale è 2-1 per il Colorno.