Colorno - Castenaso 0 - 0 | Reti inviolate nella prima del triangolare per i gialloverdi

Partita molto importante per il Colorno che ha iniziato oggi il triangolare contro il Castenaso. I gialloverdi hanno dominato, in particolare nel secondo tempo, senza però riuscire a trovare la via del gol. Il primo tempo è stato sostanzialmente equilibrato con una traversa colpita dagli ospiti e con un rigore richiesto e non assegnato ai padroni di casa per un fallo di mani in area. Poi è stato Gonzalo Martinez a provarci per il vantaggio senza però riuscire a sbloccare il risultato.

Nella ripresa si sono scatenati Martinez, Malivojevic, Silipo e Ghirardi, ma il portiere si è superato salvando sempre il risultato. L’assedio del Colorno è stato asfissiante, per questo per il Castenaso il punto guadagnato è stato accolto come una vittoria. Mercoledì i gialloverdi riposeranno e torneranno in campo domenica prossima a San Marino.