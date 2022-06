Colorno - Ellera 3 - 1 | Grande festa per i gialloverdi che volano in finale

Vittoria meritata per il Colorno che vola in finale play off per la promozione in Serie D. Dopo essere arrivati secondi in campionato alle spalle del Cittadella, i gialloverdi si sono fatti strada nella lotta tra le seconde classificate e ora approderà all’ultimo turno, mentre i modenesi sono stati eliminati ieri dal Pomezia.

I parmensi hanno giocato la gara di ritorno in casa, dopo la trasferta finita in parità in casa dell’Ellera, e hanno vinto per 3-1 con una grande prova di forza. A passare in vantaggio sono stati proprio gli uomini di Bernardi che già al 5’ sono andati a segno con Vincenzi, servito da Bandaogo al centro dell’area e bravo a scaricare in rete.

Il Colorno ha continuato a cercare di chiudere la pratica ma al 39’ è arrivato il pareggio degli ospiti con Colombi che può approfittare di testa di un’uscita sbagliata di Bikova che lascia la porta completamente aperta. Nella ripresa il match è molto vivace con continui cambiamenti di fronte e pericoli da entrambe le parti, ma a 77’ i gialloverdi ritrovano il vantaggio con Martinez che di sinistro la mette sul primo palo battendo un difensore e il portiere avversari che pasticciano ma non riescono ad evitare la rete.

Sette minuti più tardi è Silipo a mettere a segno il sigillo finale rubando un pallone a centrocampo e portandosi velocemente verso la porta dove salta il portiere e la mette in rete. Ora il Colorno è atteso dal Terranuova Traiana, compagine aretina, nella gara che si disputerà domenica 12 giugno alle 16.00 in casa dei parmensi, mentre la gara di ritorno in terra toscana si disputerà la domenica successiva.