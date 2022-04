Colorno - Felino 1 - 0 | Altinier di testa decide il derby di giornata

Derby molto combattuto ma corretto tra Colorno e Felino, entrambe con obiettivi importanti in questo finale di campionato. Nel primo tempo i gialloverdi hanno l’occasione migliore con Malivojevic che prova a sorprendere il portiere avversario molto attento a mandare in angolo. Il vantaggio arriva poi al 34’ quando Altinier trova la nona rete in stagione con un bel colpo di testa. La gara diventa dura, con il Felino che cerca di recuperare in tutti i modi, ma il finale rimane 1-0 e il Colorno continua a tallonare il Cittadella, ancora primo ad un punto di distanza dai parmensi.