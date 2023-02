Colorno - Fidentina 1 - 1 | A Terranova risponde Altinier

Pareggio per 1-1 nel derby tra Colorno e Fidentina. Un punto a testa che serve più ai granata in ottica salvezza, ma che non permette comunque di uscire dalla zona play out. I gialloverdi rimangono invece a metà classifica, ma troppo lontani dalle prime.

A passare in vantaggio è la Fidentina che solo dopo sette minuti va in rete con Terranova. I padroni di casa cominciano allora a cercare il pareggio ma il primo tempo termina 0-1. Nella ripresa il copione è lo stesso e il pareggio del Colorno arriva solo al 92’ con Altinier.