Colorno - Fidentina 5 - 1 | I gialloverdi accorciano sulla capolista, granata strapazzati

Prova di forza del Colorno che si avvicina alla capolista portandosi solo ad un punto dopo la larga vittoria ottenuta ieri in casa ai danni della Fidentina. Al 9’ i gialloverdi passano già in vantaggio con Martinez, ma continuano a spingere per non rischiare nulla e al 29’ raddoppiano con Bandaogo. Prova ad accorciare le distanze la squadra granata che manda in rete Pasaro al 43’, poco prima dell’intervallo.

Nella ripresa però il Colorno ricomincia a macinare gioco e al 54’ allunga ancora con Martinez che trova la doppietta personale. Passano poi solo quattro minuti e Malivojevic cala il poker chiudendo di fatto il risultato. C’è però tempo anche per la ‘manita’ dei gialloverdi che all’86’ mandano in rete anche Altinier e mettono pressione al Cittadella, fermato dal Real Formigine sul pareggio nell’anticipo di sabato.