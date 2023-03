Colorno - Nibbiano&Valtidone 1 - 1 | Un gol per tempo

Squadra in casa

Squadra in casa Colorno

Pareggio tra Coloro e Nibbiano&Valtidone, due squadre deluse da questo campionato giocato al di sotto delle aspettative. A passare in vantaggio sono i padroni di casa che al 16’ mettono in azione il solito Malivojevic bravissimo a battere il portiere avversario. Nella ripresa poi arriva il pareggio dei piacentini con Baldini che al 56’ non lascia scampo ai gialloverdi e il finale è di 1-1.