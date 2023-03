Colorno - Piccardo Traversetolo 1 - 1 | Un punto a testa nell'infrasettimanale

E’ finito con un pareggio il derby tra Colorno e Piccardo Traversetolo, due squadre che si sono battute per l’onore, ma che sono rimaste tagliate fuori dalla rincorsa all’obiettivo stagionale, ovvero la promozione. Entrambe infatti sono troppo lontane dalle prime posizioni per poter rientrare in lotta in questo finale.

A partire meglio sono stati gli ospiti che al 21’ hanno trovato la rete con Lo Russo e hanno resistito per tutto il primo tempo andando negli spogliatoi sullo 0-1. Nella ripresa poi la partita è stata combattuta e il Colorno ha cercato la reazione. Quando sembrava ormai finita, i gialloverdi hanno trovato la rete dell’1-1 al 90’ con Morrone. Un punto a testa dunque.