Colorno - Piccardo Traversetolo 1 - 1 |Tante emozione nel big match che termina in parità

E’ un pareggio il risultato del big match di giornata tra Colorno e Piccardo Traversetolo che rimangono appaiate a 28 punti e si fanno raggiungere dal Nibbiano, vincente in casa contro la Modenese. Nel primo tempo il match sembra pendere dalla parte del Colorno che tiene più palla e crea tante occasioni a cui in alcuni casi risponde anche la Piccardo, ma negli spogliatoi si va a reti inviolate.

Nella ripresa a prendere le redini del gioco è la Piccardo che passa in vantaggio al 55’ con Zuccolini che, appostato sul secondo palo, manda in rete sugli sviluppi di un corner. Reagisce allora il Colorno che al 69’ pareggia con Altinier che entra in area e batte Della Corte con un destro. I gialloverdi vanno vicino a vincerla poi nel finale mancano un po’ le forze a entrambe le squadre per un assedio importante, così la posta in palio viene divisa.