Colorno - Real Formigine 4 - 0 | Partita a senso unico per i gialloverdi

Partita a senso unico a Colorno tra gialloverdi e verdeblù. I padroni di casa mettono già le cose in chiaro prima del quarto d’ora di gioco: all’11’ è Ghirardi a portare in vantaggio i suoi trovandosi in buona posizione in area dopo uno scambio con Bandaogo. Solo un minuto più tardi a raddoppiare è Malivojevic che la mette a fil di palo.

Il Real Formigine non riesce a reagire e nella ripresa il passivo diventa ancora più pesante: al 57’ Martinez colpisce un palo, poi al 62’ Bandaogo viene atterrato in area ed è rigore. Sul dischetto va Traore che non sbaglia.

Al 69’ Terzoni appena entrato su punizione colpisce la traversa e tre minuti più tardi Bandaogo cala il poker con un bellissimo pallonetto da dentro l’area, servito da Vincenzi. Gli assalti degli ospiti si riducono ad una punizione di Habib nella ripresa finita alta sulla traversa. I gialloverdi superano così gli avversari in classifica e salgono al quarto posto.