Colorno - Rolo 2 - 4 | I gialloverdi perdono contatto dalle prime

Ancora una sconfitta per il Colorno che perde contatto dalle prime quattro tutte racchiuse in due punti. I gialloverdi in casa subiscono un poker dal Rolo che senza troppe velleità di classifica si dimostra comunque squadra molto ostica e combattiva.

A trovare il vantaggio sono in realtà i padroni di casa al 12’ con il solito Malivojevic. La gioia dura però solo sette minuti perché al 19’ Buffagni trova già la rete del pareggio. A fine primo tempo ancora i parmensi avanti con Bandaogo e si va al riposo sul 2-1.

Nella ripresa però i reggiano entrano in campo determinati a non perderla e al 55’ trovano il pareggio con Budriesi, mentre al 62’ è Ranieri ad effettuare il sorpasso. Niente da fare per il Colorno che non riesce più a recuperare e al 92’ subisce anche la quarta rete a chiudere il match, firmata da Napoli.