Coppa Italia, Colorno - Salsomaggiore 1 - 2: i gialloblù la ribaltano nella ripresa

Passa il Salsomaggiore che elimina il Colorno agli ottavi di Coppa Italia ‘Maurizio Minetti’. A passare in vantaggio sono i gialloverdi con Martinez che porta avanti i suoi al 26’ e si va all’intervallo sull’1-0. Appena iniziata la ripresa Berti pareggia su calcio di rigore al 50’. Ora spingono i gialloblù per cercare la vittoria che arriva al 75’ con il gol di Pellegrini. Il Colorno finisce così la sua avventura in Coppa Italia, mentre il Salsomaggiore accede ai quarti di finale che si disputeranno mercoledì 17 novembre.