Colorno - Salsomaggiore 3 - 1 | Gialloverdi sempre a meno uno dalla vetta

Vince ancora il Colorno, ma ha vinto ancora anche il Cittadella che rimane così ancora un punto avanti in classifica e si deciderà tutto all’ultima giornata. Nel derby contro il Salso a passare in vantaggio sono stati i gialloverdi con Morrone al 35’, poi solo due minuti più tardi è arrivato anche il raddoppio firmato da Malivojevic. Per non rischiare i padroni di casa hanno continuato a macinare gioco anche nella ripresa trovando il tris al 62’ con Martinez, poi tre minuti più tardi il Salsomaggiore ha provare ad accorciare andando in rete con Cissè, ma il Colorno ha poi controllato il doppio vantaggio fino al triplice fischio.