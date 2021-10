Colorno - SanMichelese 0 - 0 | Undici occasioni e un rigore sbagliato per i padroni di casa

E' una partita stregata per il Colorno che crea tantissime occasioni, ma non riesce a mettere la palla in rete contro una SanMichelese che resiste e porta a casa un punto importante. Sono undici le occasioni nitide per i padroni di casa che partono con un errore dal dischetto al 15’ con Malivojevic che non approfitta della grande chance. Ci provano poi in tutti i modi Ghirardi, Martinez che arriva davanti a Bianculli per tre volte senza riuscire a batterlo. Nella ripresa Bandaogo colpisce una traversa, poi il pallone schizza a terra ma rimane sulla linea di porta. Anche Zaccariello prova a entrare nel tabellino, ma la porta della SanMichelese sembra non voler essere violata, così l’incontro termina sullo 0-0.