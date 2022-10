Colorno - Sasso Marconi 3 - 3 | Gialloverdi in vantaggio poi sotto di due reti la riagguantano nel finale

Pareggio rocambolesco per il Colorno che in casa ha chiuso l’undicesima giornata di Eccellenza con un 3-3 contro il Sasso Marconi. La prima mezzora di gara è stata equilibrata con alcune occasioni poco pericolose e non sfruttate da entrambe le parti. Al 36’ è stato poi il Colorno a passare in vantaggio con il solito Malivojevic e il primo tempo si è concluso con l’1-0 per i gialloverdi.

Nella ripresa la partenza dei bolognesi è straripante e al 49’ arriva la rete del vantaggio con Geroni, poi gli ospiti riescono anche a ribaltare il risultato con la rete al 58’ di Monti che, dieci minuti più tardi, mette a segno la doppietta personale e la partita sembra chiusa sull’1-3. Reagisce però la squadra di casa e al 72’ accorcia le distanze con Galafassi, per poi trovare il pareggio al 93’ con Giovannini.