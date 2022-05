Colorno - Victor San Marino 3 - 2 | La tripletta di Malivojevic porta i gialloverdi allo spareggio

Squadra in casa

Squadra in casa Colorno

E’ una incredibile tripletta di Malivojevic a permettere al Colorno di continuare a sognare nella lunga serie di partite che potrebbero portare alla promozione in Serie D. Il Victor San Marino è stato eliminato ormai dalla lotta che ora vede solo i gialloverdi e il Castenaso in lizza per andare a giocare contro la miglior seconda dell’Eccellenza umbra. Parmensi e bolognesi si affronteranno domenica nello spareggio su campo neutro, essendo entrambe prime a otto punti.

Tornando al match di ieri contro i romagnoli, è stato Malivojevic a sbloccare il risultato al 14’ con una bella girata su cross di Zaccariello, raddoppiando poi già al 19’ con un bel tiro da fuori area. Non passa neanche un minuto però che gli ospiti accorciano le distanze tornando in partita quando Barone sorprende il portiere gialloverde dalla distanza. E’ ancora Malivojevic al 23’ a rispondere presente e a chiudere di fatto il match, anche se nella ripresa i romagnoli provano a riaprirla con la rete in tap-in di Ambrosini al 58’.