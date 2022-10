Colorno - Vignolese 3 - 3 | Gialloverdi avanti di due reti si fanno raggiungere

Squadra in casa

Squadra in casa Colorno

Non va oltre il pareggio il Colorno che rimane sempre più attardata in classifica, ora a cinque punti dalla vetta. Partita scoppiettante contro la Vignolese, con tante occasioni da entrambe le parti. A passare in vantaggio sono i rossoverdi che al 4’ si portano già avanti con Barbolini, poi Giovannini pareggia i conti all’11’ con un bel pallonetto.

I gialloverdi allungano bene con Malivojevic al 17’ e poi al 41’ si portano sul 3-1 con un rigore messo a segno da Altinier. Sullo scadere del primo tempo la Vignolese, approfittando di un errore difensivo dei padroni di casa accorcia le distanze con Uhunamure e prende poi coraggio trovando al 70’ il pareggio con Pescatore che ringrazia di nuovo la difesa di casa per aver concesso tanto.