Como-Parma LE ULTIME | Tutino e Benek davanti

Dal nostro inviato

COMO - ?“Alcuni ragazzi non abbiamo potuto allenarli in questi giorni, hanno svolto differenziato, vediamo oggi chi abbiamo”. L’avventura di Beppe Iachini in sella al Parma comincia così, con una squadra a mezzo servizio e con l’obbligo di dover vincere per risalire una classifica che nessuno si aspettava di avere. Ha ammesso in conferenza stampa di aver provato due schieramenti, la difesa a tre e la difesa a quattro. Ma non ha ancora scelto il ‘vestito’ da indossare al primo appuntamento con un Parma che va a caccia di punti. In maniera disperata.

Davanti a Buffon, confermato leader, c’è la spina dorsale di questa squadra: Danilo, Schiattarella e Vazquez, calciatore lodato da Iachini in conferenza stampa. “Sa prendere determinate posizioni in fase di possesso per essere più efficace sia in prima costruzione che tra le linee, oltre che nella fase di conclusione”. El mudo si sposta qualche metro più avanti, pronto a innescare la coppia Tutino-Benedyczak, con il polacco insidiato da Man, calciatore fino a una settimana fa sul mercato, adesso in attesa di valutazione come tutti gli altri.

Presumibile che per il suo primo appuntamento, Beppe oltre al cappellino d'ordinanza indossi il suo vestito meno appariscente ma più pratico. Un 3-4-1-2 che in fase difensiva diventerà 3-5-2, con Juric e Schiattarella supportati da Vazquez pronto a fare la mezzala quando la palla l’avrà il como. Serve una svolta, e serve subito. Il tempo stringe e la salita si fa ripida, per arrivare a marzo con davanti la pianura serve pedalare.

PROBABILI FORMAZIONI

COMO (4-4-2): Facchin; Vignali, Scaglia, Solini, Ionnou; Parigini, Arrigoni, Bellemo, Chajia; Gliozzi, La Gumina. All: Gattuso

PARMA (3-4-1-2): Buffon; Balogh, Danilo, Cobbaut; Sohm, Juric, Schiattarella, Delprato; Vazquez; Tutino, Benedyczak. All: Iachini