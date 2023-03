Como-Parma LE ULTIME | Torna Vazquez, Pecchia pensa a Charpentier davanti

Il Parma di Fabio Pecchia non può permettersi di fare calcoli. In ottica playoff, la partita con il Como è da vincere per due motivi, almeno. Il primo: dare continuità di risultati positivi (nelle ultime due una vittoria e un pari) consolidando il posto tra le grandi. Il secondo: aumentare l'autostima in vista del torneo che comincerà alla fine della regular season. Per la gara al Sinigaglia, Pecchia recupera due pedine nel suo schiacchiere: Delprato e Vazquez hanno scontato il turno di squalifica nella partita contro il Südtirol, saranno regolarmente a disposizione per la sfida alla squadra di Longo che viene da un periodo molto positivo. Per el Mudo ci sono le due solite opzioni: "Può giocare all’inizio davanti - ha detto il tecnico in conferenza stampa - e può essere una soluzione in corsa". Probabile che rispetto alla posizione che ha occupato nelle ultime uscite (quella di falso nueve), faccia un passo indietro anche per via della squalifica di Sohm lasciando il posto a un nove vero che Pecchia può scegliere tra Benedyczak, Charpentier e Inglese.

In difesa mancherà di sicuro Valenti, per colpa di un attacco di appendicite. L'argentino stava attraversando un buonissimo momento di forma, al suo posto ci sarà uno tra Circati e Cobbaut. Il Parma prova così a mettere fieno in cascina e ad allontanare il Palermo che, dopo aver battuto il Modena per 5-2 si è rifatto sotto in maniera convinta.

PROBABILI FORMAZIONI

COMO (3-5-2): Gomis; Odenthal, Scaglia, Binks; Vignali, Arrigoni, Fabregas, Da Riva, Ioannou; Cerri, Cutrone. All: Longo.

PARMA (4-3-3): Buffon; Delprato, Osorio, Cobbaut, Ansaldi; Bernabé, Estevez, Vazquez; Man, Charpentier, Zaminacchia. All: Pecchia.