Vigilia contro il Monza, Iachini: "Rientra Danilo, servirà una grande partita"

E' una vigilia importante in casa Parma. Era da un po' che a Collecchio non si respirava quella sana tensione che di solito si avverte in prossimità di eventi importanti. A Monza il Parma si gioca quasi una stagione. Una vittoria rimetterebbe di certo in discussione tutto il percorso, deludente fino a qui, rilanciando le ambizioni del club di Krause e avvicinandolo ai playoff in maniera prepotente. Iachini non lo dice ma lo sa bene: vincere darebbe un senso nuovo al campionato dei crociati: "Pensiamo di partita in partita - dice l'allenatore in conferenza stampa -. Per noi ogni gara è importante. Per me la più bella partita che abbiamo fatto è stata quella che abbiamo perso a Cremona. Noi dobbiamo continuare a crescere, cercando di fare il massimo in ogni gara. Il nostro dna deve essere questo. In tanti episodi non siamo neanche stati fortunati, abbiamo modificato qualcosa, ma ci siamo. Stiamo cercando di recuperare qualche ragazzo, Costa è venuto in panchina sabato, ma vediamo tra oggi e domani come sta. E' arruolabile. Abbiamo un altro allenamento. Per gli indisponibili verranno fatti degli accertamenti stamani, vediamo poi come staranno i ragazzi".

Chi sta bene è Dennis Man, che sembra un altro giocatore rispetto a qualche settimana fa. "Ho parlato più con lui che con mio figlio negli ultimi due mesi - dice Iachini - per fargli capire quelle che sono le sue qualità. Deve giocare non spalle alla porta ma puntarla, ha una grande corsa e può diventare travolgente. Ma mi ricorda un po' Theo Hernandez in questo percorso di crescita, uno che ha cominciato a giocare da attaccante e che ora è diventato fortissimo da terzino, o Cuadrado che aveva cominciato come un giocatore offensivo". Il grande entusiasmo in casa Parma, scaturito dopo il netto 4-0 contro la Spal, è stato certamente alimentato dalla notizia del rinnovo di Buffon: "Gigi è una grande persona e un grande professionista. Sul piano della tensione, sul piano della partecipazione, è un ragazzo che presenta curiosità, voglia di imparare e di conoscere come se avesse 20 anni - spiega Iachini in conferenza -. Nell'aiuto dei ragazzi, di tutto il gruppo è un elemento importante, è una notizia, quella del rinnovo, che certamente fa capire quanto questa società e questo presidente abbiano a cuore questo progetto. Ieri ha detto cose importanti, mi hanno fatto piacere. La nostra crescita è sotto gli occhi di tutti, non abbiamo sempre concretizzato le occasioni, ok, ma la crescita c'è e si vede nei numeri. Che alla fine ti premieranno. Abbiamo sbagliato qualche gol di troppo, ma abbiamo concesso molto poco. Come organizzazione difensiva prima di Cremonese e Ternana eravamo la seconda miglior difesa. Senza dimenticare che giochiamo con calciatori offensivi come Man, Bernabé, due punte e un trequarti, significa che sei organizzato e propositivo. I ragazzi hanno capito che restando compatti, corti e aggressivi, riempendo le linee e creando i presupposti per un possesso con più personalità, possiamo fare cose importanti. Anche quello di tenere palla e costruire è un modo di difendere. La squadra sta maturando, cresce e abbassa i numeri. Non solo nell'organizzazione difensiva, e non solo nei singoli, anche per quanto riguarda il reparto". Sarà sicuramente un bel banco di prova per il Parma di Iachini. Contro il Monza sarà una partita nella quale bisognerà testare i progressi. "Dobbiamo giocare alla nostra maniera, ci vorrà una grande gara, perché loro sono pieni di qualità. Sanno giocare con una punta, con un giocatore come Valoti e un centrocampista a rimorchio. A dimostrazione che il calcio non ha un modulo solamente. Hanno tante soluzioni. Il Monza è una squadra con grande qualità, un bravo allenatore e giocatori importanti che ti possono risolvere la partita con una giocata. Servirà grande attenzione e un atteggiamento giusto. Veniamo da un buon periodo, ma non siamo stati premiati dagli episodi. Siamo stati un po' penalizzati a livello di infortuni, abbiamo regalato agli avversari 9, 10 giocatori. Se devo regalare Pandev, Inglese, Schiattarella, Buffon, con tutto il rispetto per il gruppo, mi dà fastidio. Anche Circati è uscito acciaccato dalla partita contro la Spal, stiamo verificando il suo recupero. Stiamo facendo crescere i giovani, come ha chiesto la società. Però domani rientrerà Danilo. Ha fatto un'ottima partita a Pisa".