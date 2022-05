Coppa Italia Dilettanti: domani la finalissima tra Salsomaggiore e Barletta

Arriveranno col massimo entusiasmo entrambe le squadre impegnate domani nella finalissima della Coppa Italia Dilettanti: sia il Salsomaggiore che il Barletta sono infatti già promossi in Serie D, i pugliesi per aver vinto anche gli spareggi in campionato e gli emiliani, approfittando di questo dato, essendo arrivato in finale di Coppa. Comunque vada, dunque, sarà un successo, anche se entrambe le squadre tengono molto a conquistare anche questo prestigioso trofeo. Il match è in programma domani, sabato 14 maggio, al ‘Centro d'Italia-Manlio Scopigno’ di Rieti e sarà visibile in esclusiva sul canale dedicato di ElevenSports.com.