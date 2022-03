Coppa Italia Eccellenza, Fortis Juventus - Salsomaggiore 1 - 2 | Grande partenza dei gialloblù

Continua alla grande l’avventura del Salsomaggiore nella Coppa Italia Dilettanti. Ieri i gialloblù hanno vinto in casa della Fortis Juventus in rimonta, tutto nel giro di pochi minuti. A passare in vantaggio infatti sono stati i padroni di casa con Fofi, servito da Bruni, al 9’. Solo quattro minuti più tardi, poi Storchi trova già il pareggio recuperando un pallone al limite dell’area e mandando in rete; al 22’ poi è ancora Storchi a siglare la rimonta al termine di una bellissima azione personale sulla fascia. Nella ripresa entrambe le squadre hanno buone occasioni, ma il match termina per 1-2 in favore dei parmensi. Mercoledì prossimo si giocherà la gara di ritorno degli ottavi di finale e la vincente dovrà andare ai quarti a vedersela con la vincente tra Fossombrone e Angelana.