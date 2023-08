Eccellenza, al via la Coppa Italia: ecco gli impegni delle parmensi

Parte ufficialmente oggi la stagione della Fidentina che alle 20.00 giocherà la prima gara ufficiale del 2023-2024 per il primo turno del minigirone 1 di Coppa Italia di Eccellenza. I granata parmensi sono attesi sul campo dei piacentini dell’Agazzanese per inaugurare la stagione in attesa dell’inizio del campionato.

Domani invece, sempre per il Girone 1 scenderà in campo il Salsomaggiore completamente rinnovato che alle 17.00 sarà di scena in casa del Nibbiano&Valtidone. Il Colorno invece si trova nel Girone 2 con Brescello Piccardo, Montecchio e Bagnolese. E’ proprio quest’ultima che farà visita domani ai gialloverdi alle 17.00 per gara 1. Gara 2 è attualmente in programma il 20 settembre.