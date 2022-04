Coppa Italia Eccellenza, il Salso stravince l'andata della semifinale

Al ‘Francani’ il Salso stacca più di mezzo biglietto per volare in finale di Coppa Italia Dilettanti. I parmensi hanno infatti battuto per 3-0 il Ciliverghe nella gara di andata delle semifinali e ora attendono il ritorno che si giocherà in trasferta il 27 aprile. E’ bastata solo una mezzora ai gialloblù per imporsi sugli avversari grazie a Storchi, ispiratissimo e autore di tre assist per gli altrettanti gol segnati dai termali. Il primo è arrivato dopo appena 8’ per Compiani che ha calciato poi sul secondo palo sbloccando subito il risultato. Il raddoppio è arrivato al 21’ con Furlotti che di testa insacca ancora un cross di Storchi al termine di un bel contropiede e infine al 30’ è stato Pellegrini a chiudere il risultato. Il Salso ha poi controllato la partita e ora sogna veramente in grande.