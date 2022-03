Coppa Italia Eccellenza, il Salso vince ancora e vola ai quarti

Grande soddisfazione a Salsomaggiore per il passaggio del turno di Coppa Italia. I gialloblù infatti, dopo aver vinto la gara di andata degli ottavi di finale in casa della Fortis Juventus, si sono imposti anche tra le mura amiche con un netto 2-0 che ha sancito definitivamente il passaggio ai quarti di finale della fase Nazionale di Coppa Italia Eccellenza. I termali, nella gara di ieri, sono passati in vantaggio al 23’ del primo tempo con Habachi e hanno poi raddoppiato al 71’ con Pellegrini, sfiorando anche il tris nel finale, in particolare con Pellegrini che ha trovato il palo a negargli la gioia della doppietta. Ora i parmensi sono attesi dagli ottavi che saranno disputati con gara di andata e ritorno previste rispettivamente per il 30 marzo e il 6 aprile e l’avversaria sarà il Fossombrone che nei quarti ha avuto la meglio sulla Angelana.