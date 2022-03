Coppa Italia Eccellenza: domani la gara di andata dei quarti per il Salso

Arriva con grande entusiasmo all’appuntamento con i quarti di finale di Coppa Italia il Salsomaggiore. I gialloblù, che stanno risalendo in classifica anche in campionato e che hanno vinto domenica in casa del Rolo, affronteranno domani alle 15,30 il Fossobrone per i quarti di finale della fase nazionale di Coppa Italia Eccellenza, dopo aver battuto la Fortis Juventus nella fase a gironi, sia nella gara di andata che nella gara di ritorno. Il match di domani si giocherà al Francani di Salsomaggiore, mentre la gara di ritorno è in programma per mercoledì 6 aprile allo stadio Comunale di Fossombrone. Chi avrà la meglio al termine delle due sfide, avrà l’accesso alle semifinali che avranno sempre la formula dell’andata e ritorno e sono programmate per il 13 e 20 aprile.