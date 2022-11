Coppa Italia 'Minetti': derby alla Fidentina, eliminato il Fornovo Medesano

Sorride la Fidentina nel derby parmense di Coppa Italia contro il Fornovo Medesano. Partita sostanzialmente equilibrata coi portieri poco impegnati e sbloccata al 59’ da Pellegrini, lesto ad approfittare di un errore in disimpegno della difesa ospite insaccando dal limite dell area l’incolpevole Borrelli.

Rimane così a lottare per il torneo solamente la squadra granata tra tutte le parmensi di Eccellenza e Promozione. I quarti di finale sono in programma per il 7 dicembre e ora si attende l’esito dei sorteggi. Le squadre ancora in gioco oltre alla Fidentina sono Riese, Rolo, Victor San Marino, Cattolica, Massa Lombarda, X Martiri e Nibbiano&Valtidone.