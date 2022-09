Coppa Italia 'Minetti': passano cinque parmensi, fuori il Felino

Sono cinque le parmensi che hanno passato il primo turno di Coppa Italia ‘Minetti’ approdando ai trentaduesimi di finale. Il Carignano si è imposto di misura sulla Pontenurese, mentre il Noceto ha vinto per 4-3 dopo una partita pazza in casa dell’Alsenese. Vittoria sofferta invece per il Tonnotto che è arrivato ad aggiudicarsi il passaggio del turno solo dopo i rigori contro il Brescello.

Nessun problema per il Fornovo Medesano che ha vinto con un limpido 2-0 sul neopromosso Solignano, mentre Il Cervo ha vinto nel derby contro il Terme Monticelli imponendosi ai rigori per 4-3. Fuori quindi Solignano e Terme Monticelli oltre al Team Traversetolo che ha perso in casa della Vigolo Marchese per 1-0 e al Felino che ha perso ai rigori per 5-4 in casa dei piacentini della Bobbiese.