Coppa Italia 'Minetti': sfida d'alta classifica tra Colorno e Salsomaggiore

Torna la Coppa Italia ‘Maurizio Minetti’ che è arrivata ormai agli ottavi di finale. A partecipare ci sono ancora quattro parmensi che giocheranno domani in orari diversi, ma andiamo con ordine. Alle 14,30 si comincia con Colorno-Salsomaggiore, entrambe le squadra partecipano al campionato di Eccellenza, Girone A, e sono separate in classifica solamente da due punti, ai margini della zona Play Off. La sfida di domani, ad eliminazione diretta, non sarà importante solo per il prosieguo della Coppa, ma potrà dire qualcosa in più sulle due squadre anche in ottica campionato.

Ai sedicesimi sono state due vittorie nette a portare avanti le due compagini parmensi: il Colorno infatti il 6 ottobre aveva vinto addirittura per 7-0 in casa della Gotico Garibaldina, squadra piacentina di promozione, mentre il Salsomaggiore aveva sconfitto il Carignano a domicilio per 1-3. Si prospetta quindi di massimo interesse il match di domani che vedrà affrontarsi due squadre equilibrate, con tanti gol all’attivo e pochi al passivo. I gialloverdi arrivano sicuramente più in forze avendo avuto il turno di riposo domenica scorsa in campionato, mentre i gialloblù hanno giocato su un campo difficile come quello della Modenese portando a casa tre punti d'oro.