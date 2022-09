Al via la Coppa Italia 'Minetti': domani in campo le squadre di Promozione

Questo pomeriggio alle 15.30 prende il via la Coppa Italia ‘Maurizio Minetti’ per le squadre di Promozione, impegnate nel primo turno per aggiudicarsi l’accesso ai trentaduesimi di finale. Oggi due anticipi, poi domani si svolgeranno tutte le altre partite. Ad inaugurare la competizione sarà la partita tra Polinago e Pgs Smile, un derby modenese tra una vecchia conoscenza della Promozione e una neopromossa.

Alle 20.00 invece si giocherà Atletico Castenaso-Placci Bubano Mordano. La giornata proseguirà domani alle 15.00 con un altro derby modenese tra DCR Mutina e Virtus Camposanto e Quarantolese-Casumaro. Alle 15.30 saranno impegnate invece tutte le parmensi del girone 1: due i derby in programma, ovvero Futura Fornovo Medesano-Solignano e Il Cervo-Terme Monticelli. Il Noceto sarà impegnato in casa dell’Alsenese, mentre il Felino sarà in trasferta contro la Bobbiese.

Inizia fuori casa anche la neopromossa Team Traversetolo che sarà impegnata sul campo del Vigolo Marchese, mentre partiranno tra le mura amiche il Carignano, che ospita la Pontenurese, e il Tonnotto San Secondo che affronterà il Brescello. Gli altri match in programma per il girone 1 sono: Atletic Progetto Montagna-Bibbiano San Polo, Gotico Garibaldina-Carpaneto Chero e Vezzano-Montecchio.