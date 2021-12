Promozione, Coppa Italia 'Minetti': Tonnotto eliminato dal Fabbrico

E’ stato eliminato dal Fabbrico ai quarti di finale il Tonnotto San Secondo che ha venduto cara la pelle contro i reggiani. Le reti sono rimaste inviolate per tutti i tempi regolamentari e per il primo tempo supplementare. A sbloccare il risultato è stato Terragin per i padroni di casa al 110’ (5’ del secondo tempo supplementare) e quando ormai sembrava già fatta per il Fabbrico, è arrivata l’occasione per i tuttineri di pareggiare con un rigore che è stato effettivamente trasformato da Terranova al 117’. Si è passati allora ai rigore per aggiudicare il passaggio del turno in Coppa Italia e ad avere la meglio sono stati proprio i reggiani che ne hanno messi a segno cinque contro i quattro dei parmensi.