Eccellenza, Coppa Italia 'Minetti': rimane in corsa solo una parmense

Si è giocato ieri il primo turno di Coppa Italia ‘Minetti’ per le squadre di Eccellenza, con le quattro parmensi che sono scese in campo per il Girone 1 nell’arco della giornata fino alle partite serali. A rimanere nella competizione però è rimasta solo la Fidentina che ha vinto in casa contro il Colorno per 3-1: a passare in vantaggio sono stati i granata al 37’ con Pellegrini su rigore; nella ripresa Toma ha trovato il pareggio al 76’, ma all’81’ ancora un rigore, trasformato da Visconti, ha riportato in vantaggio i padroni di casa. Infine Compiani al 91’ ha siglato il 3-1 finale.

Fuori quindi il Colorno e fuori anche la Piccardo Traversetolo che è uscita sconfitta ai rigori a Campagnola, dopo che ai tempi regolamentari il match era terminato 1-1 con le reti di Jorge Sgro per i rosanero al 42’ e di Dodi al 66’ per i gialloneri. Tra Agazzanese e Borgo San Donnino è finita invece 2-1: vantaggio al 7’ dei parmensi con Baraye, poi nella ripresa i piacentini hanno ribaltato la situazione con Lombardi al 64’ su rigore e con Moltini all’88’ che ha deciso il match.