Promozione, Coppa Italia: sorprese Fornovo e Carignano, esce il Pallavicino

Risultati pazzi per le parmensi di Promozione nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia ‘Maurizio Minetti’ giocati ieri a partire dall’anticipo delle 15.30 con il Fornovo Medesano che ha vinto per 3-1, passando così al prossimo turno, sul campo della squadra reggiana di Eccellenza, il Campagnola. Anche le partite della sera hanno riservato una bella sorpresa con il Carignano che ha vinto di misura in trasferta contro un’altra squadra di categoria superiore, ovvero il Nibbiano&Valtidone.

Risultato tondo anche per il Tonnotto San Secondo che ha vinto contro una pari categoria, ovvero il Brescello, per 3-0, aggiudicandosi il passaggio ai sedicesimi; ha abbandonato invece la competizione il Fiore Pallavicino perdendo in casa contro il Rolo (Eccellenza) per 0-4. Il prossimo turno si giocherà il 6 ottobre e nei prossimi giorni verranno sorteggiati gli incontri.