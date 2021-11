Coppa Italia, Salsomaggiore - Castellarano 2 - 0 | Gialloblù in semifinale

Vola in semifinale di Coppa Italia ‘Maurizio Minetti’ il Salsomaggiore che ieri sera ha vinto contro il Castellarano eliminandolo dalla competizione. E’ stato Berti al 20’ a portare in vantaggio i termali e a sbloccare il risultato che è rimasto bloccato sull’1-0 fino alla fine del primo tempo, nonostante il rigore concesso ai parmensi e sbagliato dallo stesso Berti.

Nella ripresa la partita continua ad essere molto combattuta e al 65’ un altro colpo di scena: Compiani rimedia il secondo cartellino giallo e viene espulso, lasciando i padroni di casa in inferiorità numerica. I gialloblù comunque non si scoraggiano e trovano presto il raddoppio con Pellegrini che chiude il match 75’. Il Tonnotto andrà in scena l’8 dicembre contro il Fabbrico, così come Libertas Castel San Pietro-Sampierana, mentre Corticella-Tropical Coriano si giocherà il 15 dicembre.