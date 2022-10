Coppa Italia 'Minetti': avanti Fidentina e Fornovo Medesano, escono Noceto e Tonnotto

Si sono giocate ieri sera le ultime partite dei sedicesimi di finale di Coppa Italia ‘Minetti’. Dopo il passaggio di turno di qualche settimana fa della Fidentina che aveva vinto per 3-0 (reti di Bruschi al 10’, Venturini al 16’ e Spagnoli al 76’) contro l’Arcenata, e l’eliminazione del Noceto che aveva perso 5-2 in casa del Nibbiano&Valtidone, ieri sera è arrivato il passaggio del turno per il Fornovo Medesano in trasferta in casa dell’Atletic Progetto Montagna: il match è terminato per 1-2 con la rete dei padroni di casa al 2’, poi al 45’ è stato Landini a pareggiare e al 55’ lo stesso giocatore ha siglato anche il gol della vittoria. Sconfitta ed eliminazione invece per il Tonnotto San Secondo che ha perso sul campo del Vigolo Marchese per 3-0.