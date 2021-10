Coppa Italia 'Maurizio Minetti': domani i sedicesimi per sei parmensi

Vigilia di Coppa per le squadre di Eccellenza e Promozione che si sono qualificate ai sedicesimi di finale. Le gare saranno tutte disputate domani, 6 ottobre, alle 20.30 eccetto una. Due saranno i derby tra le squadre della provincia, a partire da Carignano-Salsomaggiore, entrambe giunte a sorpresa a questo terzo turno dopo aver eliminato rispettivamente Nibbiano&Valtidone e Piccardo Traversetolo, due potenze del Girone A di Eccellenza. Anche la Futura Fornovo Medesano è inaspettatamente arrivata ai sedicesimi dopo aver battuto una squadra di categoria superiore, ovvero il Campagnola, e domani affronterà la Fidentina che ha vinto lo scorso 22 settembre contro il Luzzara.

Il Colorno ha eliminato la Bobbiese e domani andrà in casa della Gotico Garibaldina, mentre il Tonnotto San Secondo ospiterà il Rolo, avendo battuto ai trentaduesimi il Brescello. Le altre gare in programma sono Castenaso-Zola Predosa, Castelvetro-Vianese, Comacchiese-Russi, Diegaro-Sampierana, Faro Coop-Corticella, Fiorano-Fabbrico, Fra Riccione-Futball Cava Ronco, La Pieve Nonantola-Castellarano, Libertas Castel San Pietro-Medicina Fossatone, Verucchio-San Pietro in Vincoli, Virtus Castelfranco-Polinago e infine Victor San Marino-Tropical Coriano che è stata posticipata al 20 ottobre.