Coppa Italia, Eccellenza: il Salsomaggiore sfiderà il Corticella

Sono state sorteggiate le semifinali di Coppa Italia ‘Maurizio Minetti’, competizione in cui è ancora in corsa il Salsomaggiore, unica squadra parmense ad accedere a questa fase. I gialloblù dovranno sfidare il Corticella che è la capolista del Girone B di Eccellenza e la gara si disputerà domenica 16 gennaio alle 14,30, due settimane prima della data prevista per la ripresa del campionato di Eccellenza. L’altra semifinale sarà Libertas Castel San Pietro-Fabbrico, gara di cui non si conosce ancora la data ufficiale.